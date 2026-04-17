再審制度を見直す刑訴法改正案の修正案に自民党から反発が相次いだことを受け、法務省が修正案をさらに修正する方向で検討していることが17日、関係者への取材で分かった。自民内で検察抗告禁止を盛り込むよう求める声が続出している。