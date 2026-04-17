Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月17日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は現在6位の赤坂ドリブンズ。6チーム中、トータルポイントでは唯一のマイナスで、上位4位のファイナルシリーズ圏内まで、130ポイント以上の差がある。セミファイナルも折り返しを迎える中、どこまで食らいつけるか。【映像】赤坂ドリブンズ、復調なるか（中継）赤坂ドリブンズはレギュラーシーズンを4位で突