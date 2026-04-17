Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月17日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は現在6位の赤坂ドリブンズ。6チーム中、トータルポイントでは唯一のマイナスで、上位4位のファイナルシリーズ圏内まで、130ポイント以上の差がある。セミファイナルも折り返しを迎える中、どこまで食らいつけるか。

【映像】赤坂ドリブンズ、復調なるか（中継）

赤坂ドリブンズはレギュラーシーズンを4位で突破。上位3チームを脅かす存在と見られていたが、今期のポストシーズンは苦戦気味。8試合で120ポイント以上減らし、順位も2ランクダウンで最下位に沈んだ。他の5チームと直接戦うことが多いセミファイナルだけに、まだまだ逆転可能ではあるが、明確に差をつけられるとマークも厳しくなる。いかに混戦に持ち込めるかを考えれば、大事な一日だ。

【4月17日第1試合】

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）

KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）

TEAM雷電・萩原聖人（連盟）

【4月16日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋405.9（10/20）

2位 EX風林火山 ＋302.3（8/20）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋194.8（10/20）

4位 TEAM雷電 ＋131.2（10/20）

5位 セガサミーフェニックス ＋85.1（10/20）

6位 赤坂ドリブンズ ▲1.4（8/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

