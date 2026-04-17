「会社員としての安定を捨てずに、どこまで個人の稼ぎを最大化できるか」――。そんな現代的な問いに対し、驚くほど軽やかな足取りで答えを出している人物がいる。さまざまな職種、経歴の方のリアルなお金事情をあらいざらい暴露していくみんかぶプレミアム連載「「あなたの給与明細 見せてください」。」第2回は、都内の大手ゲーム会社で企画運営職に就きながら、多数の登録者数を持つゲーム系YouTuberとしても活動、さらに