住宅ローンの連帯債務といった経済的な制約から、自身の意志だけでは独立が難しい状況に置かれているケースも存在します。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、富山県射水市在住・31歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィー