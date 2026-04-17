日本通運を傘下に持つ「NIPPONEXPRESS（ニッポンエクスプレス）ホールディングス（HD）」は17日、カナダの物流企業「メトロサプライチェーングループ」を約2千億円で買収すると発表した。日通として過去最大の買収案件という。成長が見込まれる北米での競争力を強化する。メトロサプライチェーングループは北米や英国で事業を展開している。ニッポンエクスプレスHDの北米や英国での顧客は日本企業が中心で、海外の顧客層を