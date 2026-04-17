京都府南丹市の山林で、行方不明となっていた男子児童の遺体が見つかった事件で、逮捕された父親が首を絞めて殺したという趣旨の供述をしていたことが分かりました。遺体が発見された現場付近から中継です。現場付近には新たに台が設けられ、多くの花やお菓子が手向けられています。この道を数百メートル進んだ山林のなかで遺体が見つかったとみられ、すぐそばの土地を所有している方の親族にお話を聞いたところ、「今月11日に山菜