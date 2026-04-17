米メディア『SBNATION』は16日（日本時間17日）、吉田正尚を含めて実力者5人がひしめくレッドソックス外野陣に言及。「レッドソックスのクラブハウス内では、外野手の人員過多はどのように受け止められているのか」と題し、記事を公開した。 ■「長期的にはプラス」という見解も レッドソックスの外野陣は現在、ロマン・アンソニー、ウィルヤー・アブレイユ、セダン・ラファエラ、ジャレン・デュラン、吉田という