岩田剛典（C）MBS 岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が、「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系 4月19日22時15分〜）に出演。“がんちゃん”流、勝つための「戦略的生き方」に迫る。今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアーとなって一問一答。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画【リモートインタビュアー】。 今回のゲストは、トップ俳優・歌手として不動の地位