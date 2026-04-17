女優の内田有紀（50）が4月2日に元俳優で長年、自身のマネジャーを務めている柏原崇氏（49）と再婚したことを発表してから2週間が経った。内田は自身の公式サイト《これからも二人で手を取り合い、優しさを大切にしながら日々を重ねてまいります》などと再婚を報告した。内田有紀が「バーニング」から独立し恋人・柏原崇の事務所へ…目撃されていた柏原の献身愛と婦唱夫随一方で、思い出されるのが、吉岡秀隆（55）との結婚だ