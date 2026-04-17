4月17日、B1東地区のレバンガ北海道は選手情報を更新。ジャリル・オカフォーがコンディションの影響によりプレーすることが難しい状況となったことを明らかにした。 オカフォーが出場不可となったことで北海道は、インジュアリーリスト（IL）に登録していたジョン・ハーラーがプレーできる状態に回復したため、同リストから登録を抹消。Bリーグの選手登録の規定に伴い、