北海道のオカフォーがコンディション不良で出場不可となり契約解除…ジョン・ハーラーのIL登録を抹消

4月17日、B1東地区のレバンガ北海道は選手情報を更新。ジャリル・オカフォーがコンディションの影響によりプレーすることが難しい状況となったことを明らかにした。

オカフォーが出場不可となったことで北海道は、インジュアリーリスト（IL）に登録していたジョン・ハーラーがプレーできる状態に回復したため、同リストから登録を抹消。Bリーグの選手登録の規定に伴い、オカフォーとの契約を解除した。

ハーラーは17日付でIL登録が抹消され、18日の千葉ジェッツ戦より出場が可能。オカフォーは契約解除になったものの、本人の希望もあり今シーズン終了までチームとともに戦うという。

今シーズン開幕前に北海道に加入したオカフォーは、アメリカ出身の30歳で211センチ122キロのセンター。ここまで出場した52試合全てで先発出場し、1試合平均15.4得点7.8リバウンド3.1アシストを記録し、北海道のインサイドを支えた。

オカフォーはクラブ公式サイトを通じて「コートでシーズンを終えられないのはつらいですが、このチームへの私の献身は変わりません。私は毎日チームのために全力で向き合い、チームメイトをサポートし、舞台裏でできる限りのことをします。私たちは最後まで戦い続けて、シーズンを正しい形で締めくくられるようにしていきます」とコメントを寄せ、心境を言葉にした。

北海道の桜井良太ゼネラルマネージャーも「今シーズンの開幕からここまで、彼のパフォーマンスや人間性にチームは幾度となく助けられてきました。CS出場への望みが残されている状況も、彼がいてくれたからに他なりません。リーグのルール上、契約解除というリリースとなってしまいますが、オカフォー選手はシーズン終了までチームに帯同して、最後まで一緒に戦ってくれます。コートに戻ってくるハーラー選手を含めたチームとフロント、そしてブースターの皆さんと一丸となって、CS出場に向けて全力で戦ってまいりますので、引き続きレバンガ北海道への熱い応援をよろしくお願いします」と、感謝と決意を伝えた。

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