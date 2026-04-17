ロックバンド Esteban（エステバン）が、自身初となるEP『COLITAS』を4月29日にリリース。また、同作より新曲「Route22」を4月15日に先行配信した。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、「風と町」で描く“営み”の普遍性と尊さ『風、薫る』との共振から紡がれた確かな希望） Estebanは「ジャンルの境界線を溶かす“無国籍悲観ロックバンド”」を掲げ、2024年10月に現体制で活動を開始。5月3日に千葉市蘇我スポーツ公