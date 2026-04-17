ティーケーピーは大幅続伸している。ＳＢＩ証券が１６日付でＴＫＰの目標株価を４０６０円から４６７０円に引き上げた。投資判断は「買い」を継続する。貸会議室・フレキシブルスペース事業の坪当たり売上高について、コロナ前を上回る水準となっており、東京・大手街など好立地に積極出店している点などを評価。婚礼２社の経営統合によるシナジーの発現にも期待する。同証券はＴＫＰの２８年２月