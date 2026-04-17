車を購入するとき、「リセールバリューが高い車なら実質的な負担は少ない」という話を聞くことがあります。 特に人気ミニバンであるトヨタ・アルファードは中古市場でも需要が高く、「値落ちしにくい車」として知られています。一方で、コンパクトカーのホンダ・フィットは購入価格が安く、維持費を抑えやすいのが特徴です。世帯年収500万円の家庭にとって、どちらを選ぶべきでしょうか？