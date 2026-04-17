世帯年収500万円で“アルファード”が欲しいですが、妻は「170万円のパッソがいい」と言います。アルファードなら「400万円で売れる」と聞きますし“年収超えの車”を買っても大丈夫ですよね？

アルファードは高く売れるって本当？

アルファードはミニバンの中でもダントツに新車販売価格が高い車です。同時に「高く売れる車」でもあり、リセールバリュー（中古車として再販する際の価値）が高い車種の代表格とされています。

一般的に車は新車購入から3年ほどで大きく価値が下がりますが、アルファードの場合は3年後でも400～600万円台で売却できるケースがあります。人気グレードや走行距離が少ない車両であれば高値が付きやすいでしょう。

アルファードの中古車については以下のような状況です。



・国内、海外ともに人気が高く需要が供給を上回っている

・パーツが一時的に不足し、新車の納期が遅くなった

・受注制限が設けられた時期がある

・早く買いたい人、安く買いたい人が中古車市場に流れた

・海外で人気のため中古車買い取り価格が下がりにくい

ただし、中古車価格は市場状況によって変動します。新型モデルの登場や中古車需要の変化によって、必ず高く売れるとは限らない点には注意が必要です。



アルファードとフィット、維持費は年間いくら違うのか

車による費用負担を考える際は、購入価格・販売価格だけでなく維持費も重要です。アルファードは車体が大きく排気量も大きいため、維持費はコンパクトカーより高くなる傾向があります。

例えば、自動車税は排気量によって変わります。アルファードは年間4万～5万円程度になることが多い一方、フィットは約3万円前後です。また燃費もコンパクトカーのほうが良く、ガソリン代も差が出やすいポイントです。これらを合計した年間維持費はおおよそ以下のとおりになります。



【年間維持費】 アルファード 30～50万円台

フィット 10～20万円台

年間維持費は圧倒的にアルファードが上回ります。数年単位で見ると、維持費だけでも大きな差でしょう。



アルファードとフィット、購入層の違い

アルファードとフィットは、そもそも想定されているユーザー層が大きく異なります。

アルファードは高級ミニバンとして設計されており、家族が多い家庭や送迎用途、法人利用などで選ばれることが多い車です。広い室内空間や高級感のある内装が魅力で、「快適に移動したい」というニーズに応えています。

一方でフィットは、日常の買い物や通勤などを想定したコンパクトカーです。小回りが利き、燃費が良く、室内も広いので、維持費を重視する家族に選ばれる傾向があります。

つまり、両者は「どちらが上か」というよりも、用途や価値観が違う車です。夫婦で欲しい車が違っても無理はありません。



「年収超え」のアルファードを買っても大丈夫？

一般的に車の購入価格は「年収の4～5割」が目安と言われます。世帯年収500万円の場合、200～250万円前後の車がよいという考え方です。

その基準で見ると、550万円のアルファードは確かに高額な部類になります。ただし実際にはローンや残価設定ローンを利用する人も多く、必ずしも年収以内でなければ購入できないわけではありません。

とは言え、リセールバリューが高いからといって負担が軽くなるわけではありません。毎月のローン返済に加えて、年間30～50万円台の維持費もかかるためです。

住宅ローンや教育費などの支出が多い家庭では、車の支払いが家計を圧迫する可能性もあります。購入後の生活まで考えて判断することが大切です。



まとめ

アルファードは確かにリセールバリューが高い車として知られており、数年後でも比較的高値で売れる可能性があります。しかし維持費はフィットなどのコンパクトカーより高く、トータルで見ると決して安い車ではありません。

維持費や家計の安定を優先するならフィット、広い室内空間や高級感、多人数での移動を重視するならアルファードという選択になります。

車は単なる移動手段である一方、満足度やライフスタイルにも大きく関わる買い物です。リセールバリューだけで判断するのではなく、維持費や家計とのバランスを考えながら、家族で納得できる選択をすることが重要でしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー