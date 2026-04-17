2026年4月16日、韓国メディア・アジア経済は、世界各地で新型コロナウイルスの新たな変異株「BA．3．2」が確認され、感染拡大の兆しを見せていると報じた。この変異株は、長期間の潜伏を経て再び拡散する特性から、セミを意味する「シカダ（Cicada）」という別称で呼ばれている。記事によると、シカダは24年11月に南アフリカで初めて報告されて以来、これまでに世界33カ国以上に広がった。昨年末から今年初めにかけて米国で検出さ