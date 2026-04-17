フライブルクが自らの歴史を塗り替えた。16日(現地時間)、同クラブはセルタとのUEFAヨーロッパリーグ(EL)準々決勝2ndレグに3-1で勝利し、2戦合計6-1でセルタを下してクラブ史上初となるELベスト4進出を決めた。ホームでの1stレグで3-0と快勝していたフライブルクは、16日の2ndレグでも33分にイゴール・マタノビッチが左足で豪快なボレーシュートを突き刺し先制点をマーク。さらに39分、50分にはゴール前でラストパスを受けた鈴木唯