「パジェロ復活」ほぼ確実か三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年4月10日から12日にかけ、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された旧車を中心とするイベント「オートモビルカウンシル2026」で、ブースを出展しました。ブースではクロスカントリーSUV「パジェロ」を中心とした展示が行われ、登壇した岸浦 恵介新社長が「クロスカントリーSUV」を年内に導入すると明言しました。パジェロは1982年に登場したクロスカントリー