１６日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された船外作業中の武飛飛行士。（北京＝新華社配信／張帆）【新華社北京4月17日】中国の宇宙ステーションに滞在する有人宇宙船「神舟21号」の乗組員は16日、3回目の船外活動を実施した。船外活動は17日午前1時36分（日本時間同2時36分）までの約5時間半行われ、宇宙ステーションのロボットアームと地上の科学研究スタッフの協力と支援の下、張陸（ちょう・りく）、武飛（