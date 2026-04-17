愛知県警で暴力団の犯罪などを担当する男性警部補(45)ら2人が、ウソを書いた捜査書類を裁判所に提出し、捜査令状を請求したなどとして、17日書類送検されました。警察によりますと、愛知県警捜査四課の男性警部補(45)と男性巡査部長(42)の2人は、去年4月から5月にかけて、暴力団への捜査でウソの記載をした捜査資料を裁判所に提出した疑いなどが持たれています。2人は証拠品を差し押さえる令状を請求するため、捜査資料を作