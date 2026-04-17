１６日、協力文書調印式に出席したメレドフ氏（右）と丁薛祥氏。（アシガバート＝新華社記者／王曄）【新華社アシガバート4月17日】中国の丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理は16日、トルクメニスタンの首都アシガバートで同国のメレドフ副首相兼外相と会談した。また、中国・トルクメニスタン協力委員会第7回会議の共同議長を務めた。１６日、メレドフ氏と会談する丁薛祥氏。（アシガバート＝新