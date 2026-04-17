8月7日に公開される実写映画『ブルーロック』の追加キャストとして、K（&TEAM）、綱啓永、樋口幸平の出演が決定。あわせて新映像とキャラクタービジュアルが公開された。 参考：『ブルーロック』コンビ、高橋恭平×綱啓永がお忍びディズニー「玲王との思い出」大反響 累計発行部数5000万部を突破する、金城宗幸（原作）とノ村優介（漫画）による同名サッカー漫画を実写映画化する本作。