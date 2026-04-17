1989年1月8日から 2019年4月30日までの約30年間も続いた「平成」。六本馬ミュージアムで開催されている「平成恋愛展」は、平成に恋愛を体験した人や、平成のエモさに憧れる人など、多くの人への訴求力がある展示です。年代的に、1930年代生まれの人も2010年代生まれの人も平成の間に恋愛しているかもしれず、そう思うと対象年齢の幅は広いです。「ガラケーで新着メールを何度も​問い合わせしてた恋。​スマホでずっと既