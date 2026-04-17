パーソルキャリア株式会社が運営する「doda（デューダ）」は、2026年2月に、AIツールを導入・活用している従業員数501人以上の企業の人事担当・採用担当者515人※1を対象に、『AI活用実態と人材戦略に関する調査』を実施し結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 ※1 詳細は調査概要に記載。各回答の構成比（％）は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。 本