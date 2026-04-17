ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信といった原油ＥＴＦが高い。１６日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前日比３．４０ドル高の１バレル＝９４．６９ドルと上昇した。米国とイランによる２回目の交渉の開催に向けた期待が強まっているが、湾岸諸国と欧州の一部指導者は両国の和平合意成立には約６カ月