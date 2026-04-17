ソニーグループが４日続伸している。赤沢亮正経済産業大臣がきょうの閣議終了後の会見で、同社グループが熊本県で進めている最先端イメージセンサー量産計画に関して最大６００億円を助成すると表明しており、これを好材料視した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS