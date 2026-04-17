鹿児島県警などによりますときょう17日午前4時ごろ南九州自動車道の市来インターから伊集院インターに向かう上り線で、乗用車が中央分離帯のワイヤーロープに衝突しました。 この事故によるけが人はいませんが、事故処理のため市来インターと伊集院インターの間は、午前9時すぎから上下線とも通行止めとなっています。 ・ ・ ・