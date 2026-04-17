「ビッグバン」って？2026年1月22日、トヨタは「コースター ビッグバン」の一部改良モデルを発売しました。キャブオーバー型のマイクロバスである「コースター」をベースにしたコースター ビッグバンは、大柄なボディを持っているにもかかわらず、普通貨物自動車登録（1ナンバー）が可能であるのが最大の特徴です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“9人乗り”モデル」“ビッグバン”です！ 画像で見る！（40枚）