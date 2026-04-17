トランプ米大統領が16日（現地時間）、レオ14世教皇に向けて「教皇はイランが核兵器を保有してはいけないという点を理解することが重要だ」とし、批判的なメッセージを続けた。この日、ホワイトハウスで取材陣に対し「イランが核兵器を持つことになれば、教皇がいるイタリアを含め、世界のすべての国が危機にさらされると理解しなければいけない」とし、このように述べた。特にトランプ大統領は「教皇は『イランが核兵器を持つこと