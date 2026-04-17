GWは飛行機代や新幹線代が通常の時期より高くなることもあるため、家族旅行をするにあたって少しでも安く済ませられる方法を検討する人もいるでしょう。 今回は「東京⇔大阪」の家族旅行で飛行機を利用した場合と新幹線を利用した場合のコストを比較しています。 コスト以外の比較ポイントもまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。 飛行機で移動する場合のコスト 飛行機の料金は、利用する空港