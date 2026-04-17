オリンピックで話題になった「新国立競技場」が木をつかったワケ コンクリートから木へ！時代を見すえた建築家・隈研吾の狙い 20世紀の巨大建物はコンクリート造が常識でした。しかし時代はかわりつつあります。その象徴の一つが２０１９年末に完成した新国立競技場です。従来、競技場の外観は殺風景になりがちでしたが、隈研吾の設計した新国立競技場は木の庇をつかうことで、ぬくもりある姿を実現しました。さら