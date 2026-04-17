5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のファイナル予告と新アートが公開された。 参考：『スター・ウォーズ』大規模イベントが3都市で開催過去作の一挙上映や限定ムビチケも 本作は、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、強力なフォースを秘めた幼い孤児グローグーの物語。2019年の『スター・ウォ&#