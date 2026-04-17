2024年1月21日、長い放浪生活の末に1匹の猫が保護されました。Instagramユーザー・えみちゃんさん（@kotaginhime）が迎え入れたのは、推定8歳の男の子「チャトラン」くんです。地域猫活動の中で出会ったチャトランくんは、やがて家族、そして仲間たちを導く大切な存在となっていきました。【動画】廃墟で生き延びた猫、ずっとの家で見違える表情に地域猫活動の中で出会った新入り猫町内に野良猫が多く、苦情が増えてきたことをきっ