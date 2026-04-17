【東京・市ヶ谷発】渡辺先生は、「そこそこの自尊心（Good Enough）」を持つことが大事だと提言する。学生も社会人も、あるいは家庭人としても「完璧（Very Good）」を目指す傾向が高まっているが、それゆえに焦りや不安を抱く人もまた多い。それは、他人との比較で「自己肯定感」が低下してしまうからだ。そこで大事なのは、他人との比較ではなく、現在の自分が過去の自分からどれだけ成長したかという個人内の成長に目を向けるこ