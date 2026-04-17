「GMARCH以上なら勝ち組」「いい国公立大学に入れば人生安泰」――そんな大学受験の常識が変わりつつあるという。偏差値、就職実績、知名度といった要素から割り出され、広く浸透してきた日本の大学序列。知名度も就職力もトップクラスで、在籍するだけでも“かっこいい”――。そんなブランドに惹かれ、エリートを夢見る高校生が名門大学の受験に殺到する構図は、今も昔も大きく変わっていないようにみえる。だが、「名門に入れば