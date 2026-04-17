中国メディアの界面新聞は14日、韓国・現代自動車（ヒョンデ）が海外で好調な電気自動車（EV）ブランド「IONIQ（アイオニック）」を中国市場に投入すると報じた。記事によると、現代自動車はアイオニックの中国市場への本格参入をこのほど発表した。今月24日に開幕する北京モーターショーで初の量産モデルを披露し、発売は年内を予定。計画では今後3年以内に4モデル前後を投入する。現地ニーズに対応するため、中国・寧徳時代新能