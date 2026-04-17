日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１６日、元日本代表ＭＦ中村俊輔氏（４７）が日本代表のコーチに就任すると発表した。６月開幕のＷ杯北中米３カ国大会に同行する。中村氏はＪＦＡを通じて「Ｗ杯本大会を目前に控えた重要な時期に自身が加わることによる影響について慎重に考えましたが、森保監督から熱く力強いお言葉をいただき、お引き受けする決意をいたしました」とコメントを発表した。現役時代にフリーキックの名手として知