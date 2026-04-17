JRAは16日、皐月賞出走馬の調教後馬体重を発表した。昨年12月朝日杯FS以来のカヴァレリッツォは10キロ増。成長分と中山への長距離輸送を控えていることを考えれば理想的だろう。アスクエジンバラの12キロ増も輸送を考慮したつくりか。昨年11月東スポ杯2歳S以来のパントルナイーフは2キロ減で、きっちり仕上げてきた。リアライズシリウスは増減なしの530キロ。昨秋に増えた体を維持できているのはいい。