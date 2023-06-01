Travis Japanが16日、東京・新宿区の歌舞伎町で、最新シングル発売を記念したイベント「Travis Japan '陰ニモ日向ニモ' Premium Night」を開催し、新曲をPRした。国内随一の繁華街・歌舞伎町に7人が初降臨した。時折吹く強い風をものともしないファン900人の熱気に包まれながら、新曲「陰ニモ日向ニモ」など3曲を冒頭から連続で披露。ステージと化した夜の街に立ち、中村海人（29）は「きっと歌舞伎町に一番似合う男は僕だと思うの