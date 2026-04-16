CLベスト4に進出したアーセナルだが、スポルティングCP相手には得点は奪えず。現在5試合連続で複数得点のない状態が続いている。そんな得点力不足を解消すべくアーセナルは夏にストライカーの補強を検討しているようだ。『caughtOffside』によると、ターゲットはアトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレス。元マンチェスター・シティのストライカーで、現在はスペインで得点を量産している。アトレティコはアルバレスが非売