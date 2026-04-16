4月16日に放送された鈴木京香主演のテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の第1話に波瑠がサプライズ出演した。 参考：『未解決の女』原作から大胆に翻案されたキャラクター像波瑠＆鈴木京香“年の差バディ”の魅力 2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生するや高視聴率を記録、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された『未解決の女 警視庁文書