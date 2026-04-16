【動画：お気に入りのおもちゃを『取られると思った猫』→必死に抵抗しようとして…かわいすぎる光景】 お気に入りのおもちゃは渡さない TikTokアカウント「のりべん」に投稿されたのは、おもちゃを咥える猫の動画です。えびフライのおもちゃはのりべんくんの1番のお気に入り。この日もしっかりと口に咥えていたんだとか。 飼い主さんが近づくとハッとしたように後退り。どうやら取られてしまうと思ったようで、俯いてじ