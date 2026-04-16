【動画：お気に入りのおもちゃを『取られると思った猫』→必死に抵抗しようとして…かわいすぎる光景】

お気に入りのおもちゃは渡さない

TikTokアカウント「のりべん」に投稿されたのは、おもちゃを咥える猫の動画です。えびフライのおもちゃはのりべんくんの1番のお気に入り。この日もしっかりと口に咥えていたんだとか。

飼い主さんが近づくとハッとしたように後退り。どうやら取られてしまうと思ったようで、俯いてじっと飼い主さんを睨んでいたそう。

カメラを寄せると、低い唸り声が。さらに短い鼻からはフスフスと荒い鼻息。絶対に離さないぞという強い意志が伺えます。

精いっぱいの牽制

怒った顔をしても一向に効果がなく、脱兎のごとく逃げ出したのりべんくん。しかし簡単に追いつかれてしまい、また目の前に飼い主さんが。

再び一生懸命唸りますが、口に咥えたおもちゃのおかげで膨らんだひげ袋が可愛らし過ぎて迫力は半減しています。

おもちゃを守るべく必死な様子ののりべんくんには、飼い主さんも思わず笑いがこぼれてしまったそう。ついついちょっかいをかけてしまいたくなる表情に、見ているこちらも癒されます。

お留守番にご不満

おもちゃがあると飼い主さんに威嚇してしまうのりべんくんですが、別の動画では甘えん坊な一面も紹介されています。

ある日スーパーから帰った飼い主さんが声をかけると、寂しそうな声で何かを訴えていたんだとか。不安げな表情から察するに、お留守番が寂しかったよう。

鳴きながら飼い主さんに近づき、大きな目でじっと見上げるのりべんくん。何度も投げかけられる文句が愛おしく、抱きしめたい気持ちになります。

話題になった動画には「ひげまんじゅう可愛すぎ！」「お口むにゅう」と、おもちゃをしっかりと咥えるのりべんくんのぷっくり膨らんだ口に魅了される視聴者のコメントが続出しました。

TikTokアカウント「のりべん」では、ちょっぴりお茶目なのりべんくんのさまざまな表情が紹介された動画を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「のりべん」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。