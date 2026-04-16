メッセンジャーの黒田有（56）が16日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体を遺棄したとして、府警が死体遺棄の疑いで、父親の会社員安達優季容疑者（37）を逮捕したことを伝えた。3月下旬から今月13日の間に遺体を数カ所に移したとみられることに黒田は「素人の考えですが」と前置きし、「移動させ