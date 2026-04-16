【その他の画像・動画等を元記事で観る】 EXILEが、2007年から続く“24karats”シリーズの第5弾となる新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」のMVを公開した。 ■2007年から続く“24karats”シリーズの第5弾となる新曲 メインステージで繰り広げられるEXILEとB’zの松本孝弘の共演シーンは、まさにタイトル「GOLD LEGACY」の名にふさわしい、音楽・ダンス・ファッションが最高純度で混ざり合