角心菜と谷田ラナが、4月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」5月号に登場した。日曜朝の新ヒーローシリーズ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に出演中の角心菜と谷田ラナが登場。祝喜輝と高鳴寿の衣装を着て、ドラマの話題からオフのことまで仲良しトークで大盛り上がり。 角心菜＆谷田ラナ「BOMB」5月号 角心菜＆谷田ラナ「BOMB」5月号 通常版の表紙は乃木坂46の菅原咲月 表紙を飾るのは、41枚目シングル『最後に階