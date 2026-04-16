All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、大阪府在住53歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：53歳男性同居家族構成：本人、妻（57歳）、長男（14歳）居住地：大阪府住居形態：賃貸雇用形態：正社員世帯年収：本人700万円、配偶者0円現預金：1200万円リスク資産：50万円「ボーナスはゆうちょ銀行の定額貯金で管理」現預金について、「お給料