お笑いタレント・出川哲朗（62）が16日までに更新されたYouTubeチャンネル「テレ東公式 TV TOKYO」に出演。22年5月に死去した「ダチョウ倶楽部」上島竜兵さん（享年61）との忘れられないエピソードを語る場面があった。レギュラー放送10周年を迎えた同局の「出川哲朗の充電させてもらえませんか?」で「思い出に残っている場所は?」という話題になると、出川は石川県にある「千里浜なぎさドライブウェイ」を挙げる。そこは日本で