東京電力の柏崎刈羽原発6号機が予定より2カ月近く遅れて営業運転を再開しました。実に14年ぶりの営業運転再開です。 4月16日午後4時、原子力規制庁の担当者が柏崎刈羽原発の稲垣武之所長に手渡したのは… 【原子力規制庁の担当者】 「実用発電用の原子炉の設置運転等に関する規則第21条の規定に基づき、使用前確認証を交付する」 設備の健全性などを確認したことを示す使用前確認証、そして検査の合格証です。 【柏崎刈羽原発